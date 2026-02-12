Gökçen'den Kurtulmuş'a Anayasa Yanıtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gökçen'den Kurtulmuş'a Anayasa Yanıtı

12.02.2026 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gökçe Gökçen, Kurtulmuş'un eleştirisine, Can Atalay'ın Anayasa kararını hatırlatarak cevap verdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis'te dün yaşanan olaylar üzerinden CHP'ye yönelttiği eleştiriye, "Numan Kurtulmuş anayasayla ilgileniyorsa önce Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi kararının yerine getirmekle işe başlayabilir" diyerek yanıt verdi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, dün TBMM'de yeni atanan bakanların yemin töreni sırasında yaşanan olaylar üzerinden CHP'ye "Anayasa'ya aykırı" eleştirisinde bulundu. Kurtulmuş'a yanıt veren Gökçen, yazılı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Numan Kurtulmuş anayasayla ilgileniyorsa önce Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi kararının yerine getirmekle işe başlayabilir. Can Atalay, depremin yaralarını sarmaya çalışan Hataylıların iradesiyle milletvekili seçilmiş, tüm partilerin uzlaşmasıyla İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'na seçilmiş, ancak anayasanın askıya alınması sebebiyle görevini bir gün bile yapamamıştır. Bu durum sadece Hataylıları ya da sadece seçmenleri değil, başta Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş olmak üzere anayasa üzerine yemin etmiş herkesi ilgilendirmektedir. Hatırlayalım ki Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işlemi, mahkeme kararıyla yok hükmünde sayılmıştır. Yapılması gereken, TBMM Başkanlığının Hatay milletvekilinin statüsünü iade etmesi, yani bir idari işlemden ibarettir."

Kaynak: ANKA

Gökçe Gökçen, Gökçen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökçen'den Kurtulmuş'a Anayasa Yanıtı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan “VAR ziyareti“ iddialarına yanıt Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan "VAR ziyareti" iddialarına yanıt
Putin’in olası yeni hedefi NATO’yu alarma geçirdi: Tepkimiz yıkıcı olacaktır Putin'in olası yeni hedefi NATO'yu alarma geçirdi: Tepkimiz yıkıcı olacaktır
Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı Temu, gümrük sorununu ithalatçı şirket kurarak aştı
Osman Gökçek: Pişman değilim, yine olsa yine yaparım Osman Gökçek: Pişman değilim, yine olsa yine yaparım
ABD’den 21 ülke için vatandaşlarına kesinlikle gitmeyin uyarısı ABD'den 21 ülke için vatandaşlarına kesinlikle gitmeyin uyarısı
ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü’nü devraldı ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü'nü devraldı

21:11
Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
21:10
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM’de kabul edildi
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
20:55
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi’ndeki rakipleri belli oldu
A Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
20:18
İBB Meclisi’nde kabul edildi İstanbul’da ulaşım zam
İBB Meclisi'nde kabul edildi! İstanbul'da ulaşım zam
18:54
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
Trump resmen geri adım attı: Operasyonlar sona erdi
18:20
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Cezaevinden gelen kan donduran itiraf: İkinci bir kadın da parçalanarak öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 21:35:08. #.0.4#
SON DAKİKA: Gökçen'den Kurtulmuş'a Anayasa Yanıtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.