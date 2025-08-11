Gökçeören Ovası’na Arıtılmış Su Akışı - Son Dakika
Gökçeören Ovası’na Arıtılmış Su Akışı

11.08.2025 12:46
Sakarya'da arıtılan su, yeni hatla Gökçeören Ovası'na ulaştırılarak çiftçilerin sulama ihtiyacını karşıladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karaman Atık Su Arıtma Tesisi'nde arıtılan su, açılan yeni hatla tarımsal sulama için Gökçeören Ovası bölgesine çekiliyor.

Devlet Su İşleri Şube Müdürlüğü (DSİ) ve Serdivan Belediyesi işbirliğiyle açılan yeni hatla su, Karapınar Köprüsü'nün altından baraj seti oluşturulup tarımsal kullanım için kuşatma kanalı vasıtasıyla bölgedeki kılçık kanallara ulaştırıldı.

Sıcaklık ve kuraklık nedeniyle tarım arazilerinde yaşanan su sorununa çözüm olması için hayata geçirilen projede, 36 bin dönümlük tarımsal alanda kullanılacak arıtılmış atık su, çiftçilerin hizmetine sunuldu.

Proje kapsamında baraj setinden 1,5 metre yükseğe çekilen su, Gökçeören Çark Deresi'ne kanalize edilerek arıtma suyunun yönü değiştirildi. Buradan kılçık kanallar vasıtasıyla alınan suyla bölgedeki çiftçiler arazilerini sulama imkanına kavuştu.

"Çiftçilerimiz çok memnun"

Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, AA muhabirine, 60 günden fazladır yağmur yağmadığını ve çiftçilerin suya ihtiyacı olduğunu söyledi.

Sapanca Gölü'nün su kotasının düşmesi nedeniyle Çark Deresi'ne su basılmadığını aktaran Çelik, "Basamadığımız için de Gökçeören Ovası'na da su gönderemiyorduk ama bu çözümü şöyle bulduk. Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Karaman'daki arıtılmış suyu Çark Deresi'ne deşarj ediyor. Bu suyu Karapınar Köprüsü'nün altından set yaparak hem Söğütlü ilçesine doğru gönderdik hem de Gökçeören Ovası'na doğru gidiş noktası ayarladık. Bu set vasıtasıyla artık Selahiye, Kuruçeşme, Aralık ve Alandüzü noktasına kadar olan kılçık kanallarımız tamamen su doldular ve çiftçimiz bu anlamda çok memnun." diye konuştu.

Çelik, mısır ekili 36 bin dönümlük alanın sulanmaması halinde çiftçilerin zarar edeceğini vurgulayarak, önemli bir projenin hayata geçirildiğini sözlerine ekledi.

Aralık Mahalle Muhtarı Mustafa Karabaşoğlu, 20 gün öncesine kadar tarımda kullanmak için sularının bulunmadığını anlattı.

Ovanın çok büyük bölümüne suyun ulaştırıldığından bahseden Karabaşoğlu, "Doğal olarak belli bir bölümü kendi kendini sular hale geldi. En azından bizler de sulamak istediğimizde bulamadığımız suya kavuşmuş olduk. Yüzümüzün gülüşünden belli. 20 gün önce kara kara düşünürken, suyumuz yok derken... Kurak bir dönem yaşıyoruz. Suya kavuşmuş olduk." diye konuştu.

Çiftçiler Muhterem Ferik ve Kenan Demircan da suyun gelişiyle yüzde 90 ürünlerini kurtardıklarını, aksi takdirde mahsullerinin hepsinin kuruyacağını ifade etti.

Kaynak: AA

12:31
