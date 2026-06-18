Gökhan Günaydın'ın Görevden Uzaklaştırma Kararı Kaldırıldı - Son Dakika
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Gökhan Günaydın'ın Görevden Uzaklaştırma Kararı Kaldırıldı

18.06.2026 19:32
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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, Gökhan Günaydın'ın görevden uzaklaştırma kararının kaldırıldığını duyurdu.

(TBMM) - CHP Grup Başkanı Özgür Özel, TBMM Başkanlığı'na gönderdiği yazıda, CHP Yüksek Disiplin Kurulu tarafından Gökhan Günaydın hakkındaki "tedbir niteliğinde görevden uzaklaştırma kararının" kaldırıldığını belirterek, Günaydın'ın makama bağlı haklarının ivedilikle tescil edilmesini istedi.

Özgür Özel TBMM Başkanlığına, hakkındaki tedbir kararı Yüksek Disiplin Kurulu tarafından kaldırılan Gökhan Günaydın ile ilgili yazı gönderdi. Özgür Özel yazıda, "Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesinin 21 Mayıs tarihli ihtiyati tedbir kararı sonrası oluşturulan CHP MYK'nın 10 Haziran'da parti tüzüğüne aykırı olarak PM'nin onayı olmadan, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır ile 7 milletvekilini tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk ettiğini" kaydetti.

"Siyasi Partiler Kanunu'na, CHP Tüzüğü'ne ve Grup İç Yönetmeliği'ne aykırı alınan bu karar üzerine TBMM'nin tek taraflı olarak 12 Haziran'da grup başkanvekileri Gökhan Günaydın ile Ali Mahir Başarır'ın önce TBMM web sayfasındaki 'Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili' ile makam odalarındaki unvanlarını kaldırttığını belirten Özgür Özel, akabinde grup başkanvekili makamına resmi araç tahsisinin iptal edildiğini hatırlattı."

Özgür Özel, CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nun bugün yaptığı toplantıda Gökhan Günaydın hakkında verilmiş olan "tedbir niteliğinde görevden uzaklaştırılma" kararının oy birliği ile kaldırıldığının kamuoyuna açıklandığını vurgulayarak, "Bu kapsamda 12 Haziran 2026 tarihinde Grup Başkanvekilimiz Gökhan Günaydın hakkında tek taraflı olarak Başkanlığınızca tesis edilen işlemlerin geri alınarak Sayın Günaydın'ın makama bağlı haklarının ivedi olarak tescil edilmesi hususunda gereğini bilgilerinize arz ederim" ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Gökhan Günaydın, Özgür Özel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gökhan Günaydın'ın Görevden Uzaklaştırma Kararı Kaldırıldı - Son Dakika

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