Gökhan İn'e Tokat Davasında Cezalar Açıklandı - Son Dakika
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Gökhan İn'e Tokat Davasında Cezalar Açıklandı

Sakaryaspor'un eski başkanı Gökhan İn'e tokat atan sanıklara 3 yıl 22 ay hapis cezası verildi.

09.12.2024 14:16
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Sakaryaspor'un eski kulüp başkanı Gökhan İn'e tokat atılmasına ilişkin davada yargılanan 2 sanığa verilen 3'er yıl 22'şer ay 22'şer gün hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince açıklanan kararda, sanık savunmalarına, tanık beyanlarına, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına, dava dosyasına gelen bilirkişi raporu ile diğer belgelere yer verildi.

Gerekçede, olay tarihinde Gökhan İn'in Sakaryaspor'un başkanı, sanıklar H.C.Ş. ve S.İ'nin de kulüpte yönetici olduğu anlatılarak, kulübün maddi sıkıntılarının bulunduğu, ayrıca kulüp yöneticisi tanık B.T'nin bir futbolcudan 150 bin lira borç aldığının anlaşıldığı belirtildi.

Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde sanıkların kendilerini suçtan kurtarmaya yönelik beyanlarına itibar edilmediği aktarılan kararda, "Sanıkların isim vermekten imtina ettikleri üçüncü kişi veya kişilerce videonun çekilmesi amacıyla yönlendirildikleri, katılanın da bu kişi veya kişileri tanıdığı kanaatine varıldığı ancak onun da isim vermekten kaçındığı, videonun kurgu olmadığının, katılanın ilk başta rıza göstermediğinin ancak üzerinde kurulan baskı sebebiyle korktuğu için mecbur kaldığı konuşma içeriklerinden net bir şekilde anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kararda, H.C.Ş. ve S.İ'nin savunmalarında taraftar gruplarından söz ediyorsa da videodaki konuşma içeriklerinden böyle bir anlamın çıkmadığı, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde Gökhan İn'i tehdit ettiği belirtilerek, "Sanık H.C.Ş'nin Gökhan İn'e tokat attığı, yine konuşma esnasında tehdit içerikli sözler söyleyerek futbolcuya olan 150 bin lira borcun katılana ceza olarak kesildiğinin söylendiği, katılanın konuşma içeriklerinden olay nedeniyle endişe ve kaygı duyduğunun görüldüğü, tehdit ve cebir içeren video çekildikten sonra videonun sanıklar tarafından üçüncü kişi veya kişilere gönderildiği anlaşılmıştır." denildi.

Gerekçeli kararda, sanıkların "nitelikli yağmaya teşebbüs", Gökhan İn'in rızası olmaksızın ilgili videoyu çekerek "kişisel verilerin kaydedilmesi" ve videoyu sosyal medya üzerinden yaymak suretiyle "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarını işledikleri kaydedildi.

Süreç

Gökhan İn'e tokat atıldığı görüntünün sosyal medya hesaplarından paylaşılması üzerine Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca "yağma" suçundan soruşturma başlatılmış, polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınan eski kulüp yöneticisi H.C.Ş. "yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı.

Emniyetteki ifadesinde, yönetimde yaşanan sıkıntılara ilişkin çıkan tartışma sonrası sinirlerine hakim olamadığını iddia eden H.C.Ş. olay sırasında yanında S.İ'nin olduğunu belirterek görüntülerin nasıl yayıldığını bilmediğini öne sürmüştü.

İfadesinin alınması için çalışma başlatılan ve daha sonra emniyete teslim olan eski kulüp yöneticilerinden S.İ. de savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "yağmaya teşebbüs" suçundan tutuklanmıştı. Şüpheli S.İ. daha sonra tahliye edilmişti.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, sanıkları, "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçundan 2'şer yıl 4'er ay 22'şer gün, "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçundan 10'ar ay ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçundan 1'er yıl 8'er ay hapisle cezalandıran mahkeme heyeti, sanık H.C.Ş'nin tahliyesine hükmetmişti.

Kaynak: AA

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