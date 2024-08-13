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Göksun'da depremzedeler yeni konutlarına kavuşuyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesinde bin 104 kalıcı konut ve 629 köy evi tamamlanarak hak sahiplerine anahtarlarını teslim etti. Zemin artı 4 kat ve 3+1, 2 +1 odalardan oluşan TOKİ konutları kayalık ve sağlam zeminlere inşa edildi.

Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesinde 6 Şubat Depremi sonrasında evleri yıkılan vatandaşlar için TOKİ tarafından yapılan konutlar tamamlanarak, anahtarları hak sahiplerine teslim edildi. İhalesi yapılan ve yapımına başlanılan Kalıcı TOKİ konutları sayısı Göksun ilçesinde afet sonrası 1104 olarak belirlendi. Belirlenen konutların tamamı yapılarak 6 şubat 2024 tarihinde 241, 19 mart 2024 tarihinde ise 863'ü hak sahiplerine teslim edildi.

Deprem konutları bölgesinde ekipleri çevre düzenlemeleri devam ediyor. Depremzedeler evlerine taşınmaya başladı. Zemin artı 4 kat ve 3+1, 2 +1 odalardan oluşan konutlar kayalık ve sağlam zeminlere inşa edildi.

Öte yandan Göksun ilçesine bağlı 42 köyde 2375 köy evinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan ve yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilen köy evi sayısı da 629 oldu. 1746 köy tipi evde ise çalışmalar devam edip, kaba inşaatta sona gelindi.

Depremzede Murat Bal, "Her şey göz önünde. Şuanda içinde bulunduğumuz konutumuzu devletimiz kısa bir süre içinde yapıp bizlere teslim etti. 6-7 ay çadır hayatımız oldu devletimiz sağ olsun bize bu imkanı sundu ve şuanda sıcak yuvamızdayız. Taşıdık çocuklarımızı sıcak bir yuvaya kavuşturduk devletimiz var olsun" ifadesini kullandı.