Göksun'da Eğitime Kar Engeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Göksun'da Eğitime Kar Engeli

26.02.2026 07:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göksun'da yoğun kar ve buzlanma nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Engelli ve hamileler izinli.

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Göksun Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarına bağlı olarak buzlanma ve ulaşımda gerçekleşebilecek risk ve tehlikelere karşı tedbir amacıyla bugün ilçedeki her seviyede resmi ve özel okullar ile özel eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Göksun'da Eğitime Kar Engeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın Ali Babacan: Yargıyı siyasetin gölgesinden çıkarın
Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok Adalet Bakanı Gürlek: Şahsa özgü bir düzenleme komisyon raporunda yok
16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı 16 yaşındaki Defne Su öldü, arkadaşı ağır yaralı
Bakan Tekin: Bildiri yayınlayan 168 kişi için dava açtık Bakan Tekin: Bildiri yayınlayan 168 kişi için dava açtık
’’Kabe’de hacılar hu der Allah’’ akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı ''Kabe'de hacılar hu der Allah'' akımına Cumhurbaşkanı Erdoğan da kayıtsız kalamadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan düşen F-16’yla ilgili ilk açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan düşen F-16'yla ilgili ilk açıklama

07:50
Halk diken üstünde Sokakta 5 metrelik pitonlar görülmeye başladı
Halk diken üstünde! Sokakta 5 metrelik pitonlar görülmeye başladı
07:34
Yürekleri dağlayan detay Kahraman pilot büyük bir faciayı önlemiş
Yürekleri dağlayan detay! Kahraman pilot büyük bir faciayı önlemiş
07:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Galatasaray’a tebrik Barış Alper’e söyledikleri bomba
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik! Barış Alper'e söyledikleri bomba
06:56
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
Savaş çanları çalarken tüm dengeleri değiştirecek teklif
06:41
İflasıyla sarsan Türkiye’nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme
İflasıyla sarsan Türkiye'nin dev şirketiyle ilgili yeni gelişme
06:19
ABD’den Ankara’yı kızdıracak adım Bu fotoğraf Türkiye’nin yanı başında çekildi
ABD'den Ankara'yı kızdıracak adım! Bu fotoğraf Türkiye'nin yanı başında çekildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 09:04:10. #.0.4#
SON DAKİKA: Göksun'da Eğitime Kar Engeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.