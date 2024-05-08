Göksun\'da Motosiklet Sürücülerine Reflektif Yelek Hediye Edildi

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde jandarma ekiplerince motosiklet sürücülerine reflektif yelek hediye edildi.
Trafik Haftası kapsamında Kurtuluş Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, motosiklet sürücülerine koruyucu ekipman kullanımının önemi anlatılarak, reflektif yelek giymenin zorunlu olduğu uyarısında bulunuldu.
Etkinlikte, Trafik Şube Müdürü Astsubay Kıdemli Başçavuş Levent Özbek, sürücülere üzerinde "Motosikletlileri fark edin" yazılı reflektif yelek hediye etti.
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