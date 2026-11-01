Göksun-Elbistan yolunda iki otomobil çarpıştı, 2 kişi hastaneye kaldırıldı

Göksun-Elbistan yolunda iki otomobil çarpıştı, 2 kişi hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Göksun ilçesinde Göksun-Elbistan kara yolunun Karaömer Mahallesi kesiminde iki otomobil çarpıştı ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
M.K. yönetimindeki 46 AAP 909 plakalı otomobil ile M.A.K. idaresindeki 24 ACG 067 plakalı otomobil, Göksun- Elbistan kara yolu Karaömer Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan M.K. ile yanında bulunan S.K, Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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