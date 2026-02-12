Göksun- Kayseri kara yolu yoğun kar yağışı nedeniyle tır ve çekiciler için ulaşıma kapandı.
Göksun-Kayseri kara yolunda, şiddetli kar yağışı nedeniyle tır ve çekici tipi araçların geçişine izin verilmiyor.
Kar lastiği bulunan binek araçların geçişine ise kontrollü olarak izin veriliyor.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Göksun-Kayseri Yolu Kar Sebebiyle Kapandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?