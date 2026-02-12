Özel Sporcu Göktan Işın, Eskişehir'i ve Tepebaşı'nı Başarıyla Temsil Etti

(ESKİEŞHİR)- Tepebaşı Spor Kulübü'nün Down sendromlu özel sporcusu Göktan Işın, 4–6 Şubat günleri arasında Sakarya'da düzenlenen TÖSSFED 2026 Paralimpik-Virtus Milli Takım Aday Kadro Seçme Yarışları'ndan derecelerle döndü.

2009 yılında yüzmeye başlayan Göktan Işın, 2016 yılından bu yana Tepebaşı Spor Kulübü bünyesinde müsabakalarda yer alıyor. Kelebek, sırtüstü, serbest ve ferdi karışık stillerinde katıldığı yarışmalarda bugüne kadar çok sayıda altın, gümüş ve bronz madalya kazanarak kulübünü ve Eskişehir'i başarıyla temsil eden Göktan, bu sefer Paralimpik – Virtus Milli Takım Aday Kadro Seçme Yarışları'nda yer aldı.

Eskişehir'i ve Tepebaşı'nı başarıyla temsil eden Işın, 200 metre ferdi karışık stilde Türkiye 2'ncisi, 100 metre sırtüstü stilde Türkiye 3'üncüsü, ve 50 metre sırtüstü stilde Türkiye 3'üncüsü, 100 metre kelebek stilde Türkiye 4'üncüsü, 200 metre serbest stilde Türkiye 4'üncüsü, 50 metre kelebek stilde Türkiye 5'incisi, 100 metre serbest stilde Türkiye 5'incisi ve 50 metre serbest stilde Türkiye 6'ncısı olarak müsabakayı tamamladı.

"Bizler için büyük gurur kaynağı"

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, elde edilen başarıya ilişkin, "Tepebaşı Spor Kulübümüzün özel sporcusu Göktan Işın'ın Paralimpik-Virtus Milli Takım Aday Kadro Seçme Yarışları'nda elde ettiği dereceler bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Göktan'ın azmi, disiplini ve spora olan bağlılığı, engellerin başarıya engel olmadığının en güzel göstergesidir. Sporcumuzu, ailesini ve emeği geçen antrenörlerimizi yürekten kutluyor; Göktan'ın milli takım yolunda da aynı kararlılıkla ilerleyeceğine inanıyorum. Tepebaşı Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.