Göktaş'ın Gösterisine Erişim Engeli

(ANKARA) - Komedyen Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisinden kesitlerin yer aldığı bazı X paylaşımlarına, 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında erişim engeli getirildiği bildirildi. Paylaşımların X tarafından Türkiye'den görünmez kılındığı belirtildi.

Komedyen Deniz Göktaş'ın stand-up gösterisinden kesitlerin yer aldığı bazı X paylaşımlarına erişim engeli getirildi.

EngelliWeb'in paylaşımına göre, söz konusu içerikler 5651 sayılı Kanun'un 8/A maddesi kapsamında, "milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması" gerekçesiyle erişime engellendi.

Paylaşımların, X tarafından Türkiye'den görünmez kılındığı bildirildi.

Komedyen Deniz Göktaş'ın 1 Haziran'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelediği kapalı gişe stand-up gösterisi, 24 Haziran'da YouTube'da yayına girmiş, ilk gün 1 milyon izlemeye ulaşmıştı. "Ölü Deniz" adlı gösteri siyasi hiciv örneği olarak ilgi ve beğeni toplamış, gösteriden kesitler sosyal medyada paylaşılmıştı.