Göktaş, Turgutlu saldırısında 25 kişilik ekibin öğrencilerin yanında olduğunu söyledi

Göktaş, Turgutlu saldırısında 25 kişilik ekibin öğrencilerin yanında olduğunu söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bakan Göktaş, Manisa Turgutlu'da lise yakınındaki silahlı saldırıda yaralanan öğrencilere acil şifa diledi. Göktaş, Bakanlığın 25 kişilik psikososyal destek ekibinin ilk andan itibaren sahada olduğunu ve öğrencilerle ailelerinin yanında yer aldığını açıkladı.
AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa'daki olaya ilişkin, "Bakanlık olarak 25 kişilik psikososyal destek ekibimizle ilk andan itibaren sahada, öğrencilerimizin ve ailelerinin yanındayız" dedi.
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerimize acil şifalar diliyor, ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bakanlık olarak 25 kişilik psikososyal destek ekibimizle ilk andan itibaren sahada, öğrencilerimizin ve ailelerinin yanındayız. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine ve olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.
Sizin düşünceleriniz neler ?