Göktaş, Turgutlu saldırısında 25 kişilik ekibin öğrencilerin yanında olduğunu söyledi

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Manisa'daki olaya ilişkin, "Bakanlık olarak 25 kişilik psikososyal destek ekibimizle ilk andan itibaren sahada, öğrencilerimizin ve ailelerinin yanındayız" dedi.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin yakınında gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaralanan öğrencilerimize acil şifalar diliyor, ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bakanlık olarak 25 kişilik psikososyal destek ekibimizle ilk andan itibaren sahada, öğrencilerimizin ve ailelerinin yanındayız. Yaralılarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine ve olaydan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.