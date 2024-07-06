Göktepe'de düzenlenen yarışta Türkiye'nin en iyi yamaç paraşütçüleri bir araya geldi

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Göktepe'de 3-7 Temmuz'da düzenlenen "Paragliding XC Training Competition" yarışması, Türkiye'nin en iyi yamaç paraşütü pilotlarını bir araya getirdi.

Yarışma, Karapınar Belediyesi'nin destekleriyle gerçekleşti.

Yarışmanın erkekler kategorisinde Mustafa Ulutaş birinci, Faruk Karateke ikinci, Mustafa Uğurlu ise üçüncü oldu.

Kadınlar kategorisinde ise Nilgün Dumanlar birinci, Rabia Kutsal ikinci, Büşra Vural üçüncü sırada yer aldı.

Yarışma öncesinde, KARDO Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Kuzey Irak Pençe Kaplan harekat bölgesinde, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Cebrail Acar ve tüm şehitler anısına gökyüzünde Türk bayrağı açıldı.

Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, Belediye Başkanı İbrahim Önal ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu As Başkanı Abdullah Kahraman, yarışma alanındaki programa katılarak yarışma ile ilgili bilgiler aldı.