Göktürk'te 18 Milyonluk Soygun

02.03.2026 13:21
Gece yarısı kuyumcuda 2 dakikada 18 milyon lira değerinde altın çalındı, güvenlik engellemeye çalıştı.

Doğan Can CESUR/ - GÖKTÜRK'te gece saatlerinde kuyumcuya gelen 5 şüpheli, iş yerinin kepengini kaldırıp kilidini kestikten sonra içeri girdi. Yaklaşık 2 dakika içerisinde 18 milyon lira değerinde altın çalan şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı. Polis şüphelilerin peşine düşerken, iş yeri sahibi Ertan Y.'nin (34), geç bildirim de bulunduğu için alarm şirketinden ve şüphelilerden şikayetçi olduğu öğrenildi. Soygun anı ve güvenlik görevlisinin şüphelilerle karşı karşıya kaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 26 Şubat Perşembe günü saat 04.47 sıralarında Eyüpsultan Göktürk Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde caddede bulunan bir kuyumcunun önüne gelen 5 şüpheli önce iş yerinin kepengi kaldırdı ardından da kapının kilidini kırdı. İçeri giren şüpheliler 2 dakika içerisinde piyasa değeri 18 milyon lira olan yaklaşık 3 kilogram 14 ayar altın, yaklaşık 200 gram 18 ayar altın ve yaklaşık 150 gram pırlanta takıları çaldı.

GÜVENLİK FARK ETTİ; ŞÜPHELİLERİ DURDURMAK İSTEDİ

Şüphelilerden biri kuyumcudan çıkıp kapıda gözcülük yaparken 4 kişi altınları yanlarında getirdikleri çantalara doldurdu. Kapıda bekleyen şüpheli bez çantalara doldurulan altınları araca götürerek geri döndü. İçeride bulunan altın dolu bez çantalardan birini daha alan şüpheli bu kez kaçarken güvenlik görevlisine yakalandı. Güvenlik görevlisi şüpheliyi kaçmaya çalışırken durdurmak istedi. Bu sırada güvenlik görevlisini gören diğer şüpheliler de kuyumcudan çıkıp olay yerinden kaçtı. Özel güvenlik ise soygunu fark edip haber vermek üzere koşarak uzaklaştı.

'ALARM ŞİRKETİ GEÇ BİLDİRİM GÖNDERDİ'

Olayın ardından alarm şirketinin bildirim göndermesi üzerine iş yeri sahibi Ertan Y., cep telefonundan iş yerinin kameralarına bağlandı. Ertan Y., görüntüleri canlı olarak izlediğinde soyguncuların kuyumcudaki altınları çalıp kaçtığını gördü. Olay yerine gelen Ertan Y., polis ekipleriyle birlikte içeri girerek inceleme yaptı. Yaklaşık 18 milyon liralık altın ve pırlantanın çalındığını tespit eden Ertan Y., emniyete giderek şikayetçi oldu. Ertan Y.,'nin emniyetteki ifadesinde şüphelilerin yanı sıra geç bildirim gönderdiğini iddia ettiği alarm şirketinden de şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

13:34
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu’nun akıbeti meçhul
İran Devrim Muhafızları: Ofisini vurduk, Netanyahu'nun akıbeti meçhul
13:29
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
Netanyahu ve Trump şokta: Bu kez istedikleri olmadı
13:28
Lisede dehşet Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı
Lisede dehşet! Öğrenci, 2 öğretmen ve arkadaşını bıçakladı
12:54
“Türkiye’deki ABD üssü vuruldu“ iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
"Türkiye'deki ABD üssü vuruldu" iddiasına İletişim Başkanlığından jet yalanlama
12:50
Korkulan oldu Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
Korkulan oldu! Almanya savaşa girmeyi değerlendiriyor
12:50
ABD-İsrail, İran’da nükleer tesisi vurdu
ABD-İsrail, İran'da nükleer tesisi vurdu
