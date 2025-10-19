Gökyüzünde Darbuka Keyfi - Son Dakika
Gökyüzünde Darbuka Keyfi

Gökyüzünde Darbuka Keyfi
19.10.2025 21:34
İskenderun'da yamaç paraşütüyle atlayış yapan kadın, havada darbuka çalarak eğlendi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan kadın gökyüzünde darbuka çalarak eğlendi.

Amanos Dağları'ndaki kalkış alanına giden paraşüt pilotu İlker Özgüven ile Seda Arslan darbukayla yamaçtan havalanarak paraşütle tandem uçuşu gerçekleştirdi.

Özgüven'in paraşütün güvenli şekilde gökyüzünde süzülmesini sağladığı sırada Arslan da darbuka çaldı.

İkili bir süre sonra ilçedeki balıkçı barınağına iniş yaptı.

Paraşüt pilotu İlker Özgüven, AA muhabirine, farklı bir anı olması adına atlayışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Seda Arslan da kadınların her şeyi yapabileceğini belirterek, gökyüzünde darbuka çalarak keyifli anlar yaşadıklarını kaydetti.

Kaynak: AA

