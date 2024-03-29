Gökyüzünde Süper Ay Görsel Şöleni

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Gökyüzünde "Süper Ay" görsel şölen oluşturdu

AĞRI - Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesiyle ortaya çıkan Süper Ay, Ağrı'da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma gelmesiyle ortaya çıkan Süper Ay, Ağrı'da kartpostallık görüntüler oluştururken, görenleri kendine hayran bıraktı. O anlar ise kameraların objektiflerine yansıdı. Ay'ın normalde olduğundan çok daha büyük ve parlak görülmesi olayı "Süper Ay" olarak adlandırılırken, Türkiye'nin birçok noktasında ay parlaklığıyla göz kamaştırdı.