Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı: "Muhtarlar Demokrasinin İlk ve En Güçlü Ayağıdır"

(ANKARA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, ilçede görev yapan muhtarlarla istişare toplantısında bir araya gelerek, bugüne kadar yapılan çalışmalar ve hayata geçirilmesi planlanan projelere ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Odabaşı, "Muhtarlarımız demokrasinin ilk ayağıdır, halkımızla aramızdaki en güçlü köprüdür" dedi.

Odabaşı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen istişare toplantısına mahalle muhtarlarının yanı sıra belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve meclis üyeleri katıldı. Toplantıda ilçenin mevcut durumu, mahallelerin öncelikli ihtiyaçları ve çözüm bekleyen sorunlar tek tek ele alındı.

Odabaşı, göreve geldikleri günden itibaren yürütülen çalışmalarla ilgili muhtarlara detaylı bilgi verirken, ilerleyen süreçte hayata geçirilecek projelerle ilgili de açıklamalarda bulundu. Muhtarlar ise mahallelerine ilişkin talep, öneri ve beklentilerini hem sözlü hem de yazılı olarak iletme imkanı buldu.

"Birlikte karar veren yönetim anlayışı benimsiyoruz"

Toplantıda konuşan Odabaşı, muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine dikkati çekerek, "Biz muhtarlarımızı her zaman çok önemsiyoruz. Çünkü muhtarlarımız demokrasinin ilk ayağıdır, halkımızla aramızdaki en güçlü köprüdür. Mahallelerin nabzını en iyi tutan, vatandaşın sorununu, beklentisini birebir bilen kişilerdir. Bizler de bu anlayışla, onları sadece dinleyen değil, birlikte karar alan ve birlikte üreten bir yönetim anlayışı benimsiyoruz" diye konuştu.

Gölbaşı'nın hızla büyüyen ve gelişen bir ilçe olduğuna vurgu yapan Odabaşı sözlerini, şöyle sürdürdü:

"Gölbaşımız her geçen gün büyüyor, gelişiyor ve Ankara'nın en gözde ilçelerinden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu süreçte mahallelerimizin ihtiyaçlarını doğru tespit etmek ve kalıcı çözümler üretmek için muhtarlarımızla sürekli istişare halinde olacağız. Bir araya gelmeye, yapılacak işleri birlikte planlamaya devam edeceğiz."

"Yılların sorunlarını adım adım çözüyoruz"

Altyapı ve üstyapı çalışmalarına da değinen Odabaşı, özellikle altyapısı tamamlanan mahallelerde asfalt çalışmalarının peyderpey sürdüğünü belirterek, "Yılların birikmiş sorunlarını biliyoruz ve bunları adım adım çözmeye çalışıyoruz. Merkezde asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle altyapı çalışması tamamlanmış mahallelerde planlı bir şekilde ilerliyoruz. Belediyemizin tüm imkanlarıyla muhtarlarımızın ve vatandaşlarımızın yanındayız" ifadelerini kullandı.

"Başkanımıza güveniyoruz"

Gölbaşı Muhtarlar Dernek Başkanı ve Çimşit Mahallesi Muhtarı Recep Demirel ise toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Odabaşı'na teşekkür etti. Demirel, "Belediye Başkanımızın biz muhtarlarla bir araya gelmesi, bizleri dinlemesi son derece kıymetli. Başkanımıza güveniyoruz. İnşallah sorunlarımızın kısa sürede çözüme kavuşacağına inanıyoruz" dedi.