Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı'ndan Vatandaşlara Sahurluk İkramı

(ANKARA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, gece mesaisinde olan ve yolculuk yapan vatandaşlara sahurluk ikram etti. Odabaşı, "Ramazanın bereketini sadece sofralarda değil, gönüllerde de yaşatmanın gayreti içerisindeyiz" dedi.

Odabaşı, ilçede gece mesaisi yapan çalışanlar ile sahur saatlerinde yolculuk yapan vatandaşlara sahurluk ikramında bulundu. Vatandaşlarla sohbet ederek ramazan aylarını tebrik eden Odabaşı, şunları söyledi:

"Ramazan ayı, paylaşmanın, gönüllerin buluşmasının ve kardeşliğin en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir aydır. Sahur vaktinde çalışan, emek veren ya da yolda olan hemşehrilerimizin yanında olmak istedim. Bu şehrin her saatinde hayatı ayakta tutan insanlarımız var ve onların emeği çok kıymetli. Ramazanın bereketini sadece sofralarda değil, gönüllerde de yaşatmanın gayreti içerisindeyiz. Gölbaşı'nda birlik ve beraberlik ruhunu her an diri tutmaya devam edeceğiz."