Gölbaşı Belediyesi'nin düzenlediği Zafer Yürüyüşü'ne katılanlar 102. yılı kutladı

Güncel

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi organizasyonunda Büyük Zafer'in 102. yılında Afyonkarahisar'da düzenlenen Zafer Yürüyüşü'ne katılan vatandaşlar, 14 kilometrelik yolu Türk bayraklarıyla yürüdü. Vatandaşlara, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı da eşlik etti.

Anadolu işgaline karşı Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin 102. yıl dönümü, Afyonkarahisar'da gurur ve coşkuyla kutlandı. Gölbaşı Belediyesi'nin organizasyonuyla Zafer Yürüyüşü'ne katılan vatandaşlar daha sonra bölgedeki şehitlik ve anıtları ziyaret etti.

Zafer Yürüyüşü'ne katılarak Büyük Taarruz gecesi yaşananları yad ettiklerini belirten Başkan Odabaşı, şunları söyledi:

"Büyük Taarruz inancın ve azmin sembolüdür"

"26 Ağustos 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta zaferle taçlanan Büyük Taarruz, milletimizin özgürlüğe olan inancının ve azminin sembolüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan bu büyük zafer, milletimizin vatanına ve bağımsızlığına olan sarsılmaz bağlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Tarihin akışını değiştiren bu zafer, yalnızca askeri bir başarı olmanın ötesinde, milletimizin birlik ve beraberliğinin, fedakarlığının ve inancının bir simgesi haline gelmiştir. Bu anlamlı haftada, Gölbaşılı vatandaşlarımızla buraya gelerek başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımız için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle andık. Bir kez bu vatanı bizlere emanet eden Atatürk'e, şehitlerimize ve gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."