Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Özgür Özel'i Ziyaret Etti

(ANKARA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, CHP Genel Başkan'ı Özgür Özel'i, makamında ziyaret etti. Odabaşı, "Gölbaşımızda yaptığımız hizmetler ve planladığımız projeler doğrultusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Yol gösterici değerlendirmeleri ve kıymetli katkıları için kendilerine teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum" dedi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, CHP Genel Başkan'ı Özgür Özel'i, CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ziyaret etti. Odabaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'i ziyaret ettim. Gölbaşımızda yaptığımız hizmetler ve planladığımız projeler doğrultusunda verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Yol gösterici değerlendirmeleri ve kıymetli katkıları için kendilerine teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum."