Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
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Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Yemeğinde Buluştu

Şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde buluşan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı “Biz şehitlerimizin gazilerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Gölbaşı Belediyesi olarak acınızda sevincinizde her daim yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim” dedi.

08.03.2025 11:01  Güncelleme: 12:12
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(ANKARA) - Şehit aileleri ve gazilerle iftar yemeğinde buluşan Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı "Biz şehitlerimizin gazilerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Gölbaşı Belediyesi olarak acınızda sevincinizde her daim yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim" dedi.

Gölbaşı'nda ramazan ayı dolayısıyla şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar programı düzenlendi. Odabaşı'nın ev sahipliğinde düzenlenen programa Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Mikail Arıkan, İlçe Emniyet Müdürü Nail Akça, İlçe Müftüsü Yusuf Bingöl, Gölbaşı Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Gafur Ağören ve dernek üyeleri ile şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

İftar öncesinde davetlileri kapıda karşılayan Odabaşı, şehit aileleri ve gazilerle yakından ilgilenerek sohbet etti.

Programda konuşan Odabaşı, vatan için canlarını feda eden şehitleri rahmetle anarken, gazilere de minnetlerini sundu. Birlik ve beraberliğin öneminin altını çizen Odabaşı, şunları dile getirdi:

"Şehitlerimizin gazilerimizin halkını asla ödeyemeyiz"

"Sizlerin sayesinde soframız bereketlendi, gönlümüz huzurla doldu. Kardeşlerimiz, evlatlarımız bu topraklar için şehit oldular. Gazilerimiz vatanımızın bölünmez bütünlüğü için savaştılar. Şehitlerimizden haklarını helal etmelerini niyaz ediyorum. Biz şehitlerimizin gazilerimizin hakkını asla ödeyemeyiz. Hepimizin de bildiği gibi şehitlerimizin yeri cennettir. Şunu da belirtmeliyim ki Gölbaşı Belediyesi olarak acınızda sevincinizde her daim yanınızda olduğumuzu bilmenizi isterim. Şairin de dediği gibi 'Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.' Allah bu vatanın bölünmez bütünlüğünü daim etsin. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu da şehit ve gazilerin haklarının ödenemeyeceğini belirterek vatanın onların emaneti olduğuna vurgu yaptı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, Şehit Aileleri ve Gazilerle İftar Yemeğinde Buluştu - Son Dakika
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