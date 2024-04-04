Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı Göreve Başladı

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HABER: ZEYNEP BOZUKLU/ KAMERA: UĞUR DEMİRCİ

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, devir-teslim töreninin ardından göreve başladı. Belediye binası önünde vatandaşlara seslenen Odabaşı, "Maalesef bazı duyumlar alıyorduk ama 2-3 gündür aldığımız duyumlarda da Gölbaşı Belediyesi'nin içi boşaltılmış. Biz, Gölbaşılı hemşehrilerimizi onların vergileriyle ve Türk devletinden gelen katkıyla yani sizin paranızla size hizmet etmeye geldik" dedi.

31 Mart yerel seçimlerinde Gölbaşı Belediye Başkanı seçilen CHP'li Yakup Odabaşı, mazbatasını aldıktan sonra belediye binasında devir teslim töreniyle görevine başladı. Törene Gölbaşı eski Belediye Başkanı Ramazan Şimşek katılmadı. Mührü önceki dönem Meclis üyesi olan Murat Ilıkan teslim etti. Devir teslim töreninin ardından koltuğuna oturan Yakup Odabaşı, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Demokraside seçimler olacaktır, olmalıdır. Dün nasıl Gölbaşı Belediye Başkanı olarak 2006'da görevi teslim aldıysak, 2014'te de ettiysek, Allah nasip etti. Bugün de tekrar Gölbaşı Belediye Başkanı olarak göreve geldik. Ben özellikle şunu belirtmek isterim ki; görevi teslim eden de teslim alan da gönül rahatlığı içinde olmalı. Biz geçmişte bunu yaptık. Bundan sonra da bir gün bizim görevimiz de bitecek. Ama görevimiz bittiğinde burada yaptıklarımızla vatandaşın takdirini kazanarak görevi teslim etmek istedik. Görev bittikten sonra sokakta alnımız açık, dimdik gezmek isteriz, ki geçmişte böyle olmuştur. Görevimizden sonra 10 yıl geçmesine rağmen bizi Gölbaşılı hemşehrilerimiz yalnız bırakmadı. Her yerde saygıyla, sevgiyle karşılayıp sizi tekrar göreve getireceğiz dediler. Bugün de çok bunun mutluluğunu yaşıyoruz."

"GÖLBAŞI'NA HİZMET ETMEYİ ÇOK ÖZLEMİŞİZ"

Odabaşı, devir teslim töreninin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılımıyla belediye binası önünde halka hitap etti. Odabaşı, şunları kaydetti:

"Biz daha önce bu anı yaşadık. Yine burada buluşmuştuk. Yine burada size hitap edip, yine sizlere hizmet etmiştik. Allah nasip etti, 10 yıl sonra yine sizlerle buluştuk. Bundan 2 buçuk ay önce yine Mansur Başkan teşviki ve partimizin çok kıymetli yöneticilerin takdiriyle tekrar adaylık süreci başlattık. Bu süre içinde gece denemedik, gündüz demedik, çamur demedik, yağmur demedik. Hep birlikte sahaya çıktık, ev ev, sokak sokak, köy köy dolaştık. Sizlerin çoğu zaten bizi tanıyordunuz. Gölbaşı'na hizmet etmeyi özlemişiz.

31 Mart günü de hepinizin destekleriyle, o tertemiz oylarıyla tekrar Gölbaşımıza hizmet etmek üzere seçimi kazandık. Bugün devir teslim töreni yapıyoruz. Bu törenler geçmişte de oldu, bugün de oldu, yarınlarda da olacak. Bu makam kimseye kalıcı değildir. Gelip geçicidir ama asıl olan makamda bulunduğunuz süre içinde size görev veren, yetki veren hemşerilerinize hizmet etmektir. Hiç kimseyi ayırt etmeyeceğiz. Adaletli olacağız, Herkesi kucaklayacağız. Biz hizmet ederken şeffaf olacağız. Eksiğimiz olursa, hatamız olursa geleceksiniz. Bize eksiğimizi söyleyeceksiniz, hatamızı söyleyeceksiniz.

"SİZİN PARANIZLA SİZE HİZMET ETMEYE GELDİK"

Maalesef bazı duyumlar alıyorduk ama 2-3 gündür aldığımız duyumlarda da Gölbaşı Belediyesi'nin içi boşaltılmış. Gölbaşılı hemşehrilerimizi onların vergileriyle ve Türk devletinden gelen katkıyla yani sizin paranızla size hizmet etmeye geldik. Bu para sizin. Onun için bu paranın her kuruşunu hesap vererek harcayacağız. Geçmişte bu şekilde yapan tüm belediye başkanlarıma da bu anlamda teşekkür ederim."

YAVAŞ'IN KONUŞMASI

Odabaşı'nın konuşmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşlara şöyle seslendi:

"Öncelikle 5 yıl Ankara'ya hizmet ettikten sonra karşınıza tekrar gelip bu kez rekor oyla seçilecek kadar güven kazandığımız için son derece memnun oldum. Bana güven duyduğunuz için sizlere minnettarım.

Bizler, içinde insan olmayan, insanların yararlanmayacağı hiçbir projeye 5 kuruş para ayırmadık. Açık olduk, şeffaf olduk. İhalelerimizi canlı yayınladık. Her fırsatta hesap verdik. Dara düşen herkesin yanında olduk. Çiftçimizin üretmesi için desteklerimizi eski dönemlere göre çok çok arttırarak devam verdik. El ele verip çalışmamız gerekiyor. 'Hangi belediye başkanımız kendi ilçesiyle ilgili istihdam yaratır, üretimi arttırırsa, oraya kazanç sağlayan bir proje getirirse beraber temelini atalım. Açılışını yapalım. Hatta gerekiyorsa siz işletin' dedim. Ama maalesef hiçbir belediye başkanı gelmedi. ve bunları şikayet ettim. Çünkü benden bir şey istemeyenler kaybetti.

"3 BELEDİYEMİZ VARKEN ŞU AN 16 BELEDİYEMİZ VAR"

3 belediyemiz varken şu anda Ankara'da tam 16 tane belediyemiz var. Biz öncelikle 16 belediye olarak el ele verdik. Birlik beraberlik içerisinde geçen dönem bizden talep edilmeyen hizmetlerin hepsini inşallah yapacağız. 8 belediye başkanı farklı partiden seçildi. Oralarda da o benim oy oranım oldukça yüksek. Az bir fakla seçildiler ama sandık sonucunda hepimiz saygı duyuyoruz. Bize düşen artık belediye meclisinde kavga, gürültü değil, el ele verip 25 belediye başkanı, Ankara halkının tamamına hizmet edelim teklifini yapacağım. İnşallah elimizden tutarlar.

İşinin hakkını veren, alın terinin karşılığını mutlaka alacaktır. Yeter ki işleri sabote etmesin. Hep beraber çalışılacak ve inşallah bundan sonra Ankara Büyükşehir'le el ele vermek suretiyle ne eksiğimiz varsa bir an önce biraz daha Gölbaşı'na destek olmak suretiyle şimdiki durumunun üstüne çıkartmak hepimizin boynumuzun borcu. Bu nedenle ben bütün Gölbaşı'na, bizim seçimlerde anlattıklarımıza güvenip, inanlara teşekkür ediyorum."