Gölbaşı Belediyesi'nden Çevreci Uygulama: Atıl Malzemeler Yeniden Değerlendiriliyor

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi Paylaşım Noktası'na getirilen atıl malzemeler, Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi'ndeki dokuma tezgahlarında kursiyerlerin emeğiyle yeniden değerlendiriliyor.

Gölbaşı Belediyesi, sürdürülebilir çevre anlayışı doğrultusunda örnek uygulamalara imza atmaya devam ediyor. Paylaşım Noktası'na gelen ömrünü tamamlamış ya da atıl durumda bulunan malzemeler, belediye ekipleri tarafından ayrıştırılarak yeniden değerlendirme sürecine alınıyor. Bu malzemeler sökülerek iplik haline getiriliyor ve dokuma üretiminde kullanılmak üzere çözgü ve atkı ipliklerine dönüştürülüyor.

Elde edilen iplikler, Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi bünyesinde, uzman eğitmenler eşliğinde kursiyerlerin üretimine sunuluyor. Geleneksel dokuma teknikleriyle tezgahlarda işlenen iplikler, kursiyerlerin emekleriyle ilmek ilmek yeniden hayat buluyor. Böylece hem atıkların geri dönüşümü sağlanıyor hem de ortaya estetik ve kullanışlı ürünler çıkıyor.

"Gölbaşı'nda sürdürülebilir ve üretken bir yaşam inşa ediyoruz"

Gölbaşı Belediyesi olarak doğaya ve geleceğe karşı sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirten Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Paylaşım Noktamıza gelen ve artık kullanılmayan her malzemeyi bir atık olarak değil, yeniden değerlendirilebilecek bir kaynak olarak görüyoruz. Bu anlayışla yürüttüğümüz çalışmalarda, ömrünü tamamlamış ürünleri sökerek iplik haline getiriyor, ardından geleneksel dokuma teknikleriyle yeniden hayata kazandırıyoruz. Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezimizdeki kursiyerlerimiz, uzman eğitmenlerimizin rehberliğinde bu iplikleri sanat eserine dönüştürüyor. Atıkları sanata dönüştürerek hem çevremizi koruyor hem de vatandaşlarımızın yeteneklerini ortaya çıkaracak alanlar oluşturuyoruz. Gölbaşı'nda sürdürülebilir ve üretken bir yaşamı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.