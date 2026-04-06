Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gölbaşı Belediyesi'nden Çevreci Uygulama: Atıl Malzemeler Yeniden Değerlendiriliyor

06.04.2026 14:42  Güncelleme: 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölbaşı Belediyesi, atıl malzemeleri Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi'nde kursiyerlerin emeğiyle iplik haline dönüştürerek, hem çevreyi koruyor hem de estetik ürünler üretiyor.

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi Paylaşım Noktası'na getirilen atıl malzemeler, Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi'ndeki dokuma tezgahlarında kursiyerlerin emeğiyle yeniden değerlendiriliyor.

Gölbaşı Belediyesi, sürdürülebilir çevre anlayışı doğrultusunda örnek uygulamalara imza atmaya devam ediyor. Paylaşım Noktası'na gelen ömrünü tamamlamış ya da atıl durumda bulunan malzemeler, belediye ekipleri tarafından ayrıştırılarak yeniden değerlendirme sürecine alınıyor. Bu malzemeler sökülerek iplik haline getiriliyor ve dokuma üretiminde kullanılmak üzere çözgü ve atkı ipliklerine dönüştürülüyor.

Elde edilen iplikler, Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezi bünyesinde, uzman eğitmenler eşliğinde kursiyerlerin üretimine sunuluyor. Geleneksel dokuma teknikleriyle tezgahlarda işlenen iplikler, kursiyerlerin emekleriyle ilmek ilmek yeniden hayat buluyor. Böylece hem atıkların geri dönüşümü sağlanıyor hem de ortaya estetik ve kullanışlı ürünler çıkıyor.

"Gölbaşı'nda sürdürülebilir ve üretken bir yaşam inşa ediyoruz"

Gölbaşı Belediyesi olarak doğaya ve geleceğe karşı sorumluluk bilinciyle hareket ettiklerini belirten Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Paylaşım Noktamıza gelen ve artık kullanılmayan her malzemeyi bir atık olarak değil, yeniden değerlendirilebilecek bir kaynak olarak görüyoruz. Bu anlayışla yürüttüğümüz çalışmalarda, ömrünü tamamlamış ürünleri sökerek iplik haline getiriyor, ardından geleneksel dokuma teknikleriyle yeniden hayata kazandırıyoruz. Zübeyde Hanım Aile Yaşam Merkezimizdeki kursiyerlerimiz, uzman eğitmenlerimizin rehberliğinde bu iplikleri sanat eserine dönüştürüyor. Atıkları sanata dönüştürerek hem çevremizi koruyor hem de vatandaşlarımızın yeteneklerini ortaya çıkaracak alanlar oluşturuyoruz. Gölbaşı'nda sürdürülebilir ve üretken bir yaşamı birlikte inşa etmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Gölbaşı Belediyesi, Yerel Yönetim, Güncel, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 16:37:11. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.