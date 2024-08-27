Gölbaşı Belediyesi Çiftçilere Saman Desteği Sağladı

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Yaptığını duyunca "Deli" diyen de var, övgüler dizen de

(ANKARA) - Gölbaşı Belediyesi, "Azımız Çok Olsun" sloganıyla ilçede tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere bin adet saman balyası dağıttı.

Gölbaşı Belediyesi, tarımda üretimi desteklemek ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilere katkıda bulunmak amacıyla saman desteğinde bulundu. Proje kapsamında kırsal mahallelerde yaşayan ve az sayıda hayvanı olan, ticari faaliyeti bulunmayan vatandaşlara saman balyaları ulaştırıldı. "Azımız Çok Olsun" sloganıyla başlatılan destekle çiftçilere bin adet saman balyası dağıtıldı.

"Çiftçilerimiz bizim baş tacımız"

Başkan Yakup Odabaşı, yerelde tarım ve hayvancılığı desteklemenin, ilçenin ekonomik kalkınması için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Çiftçilerimiz bizim baş tacımız. Onların emeğiyle sofralarımıza gelen her bir ürünün değeri ölçülemez. Biz de bu değerli emeklere katkıda bulunmak, zorlu koşullarda yanlarında olmak istedik. 'Azımız Çok Olsun' sloganıyla başlattığımız yem desteği, bu anlayışın bir yansımasıdır. İnşallah önümüzdeki süreçte de çiftçilerimiz için projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.