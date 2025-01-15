Gölbaşı Belediyesi'nden Çocuklara Ücretsiz Spor İmkanı - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi'nden Çocuklara Ücretsiz Spor İmkanı

Gölbaşı Belediyesi\'nden Çocuklara Ücretsiz Spor İmkanı

Gölbaşı Belediyesi, yarıyıl tatilinde 7-12 yaş grubu çocuklara yönelik 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu'nu ücretsiz olarak hizmete sunacak. 17 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında spor yaparak eğlenmelerine olanak tanıyacak.

15.01.2025 12:37  Güncelleme: 13:09
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(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi, yarıyıl tatilinde çocukların keyifli vakit geçirmesi için 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu'nu tatil boyunca 7-12 yaş arası çocukların hizmetine ücretsiz olarak sunacak.

Gölbaşı Belediyesi, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının yarıyıl tatiline girmesine kısa bir süre kala çocuklara özel bir müjdeyi duyurdu. Çocukların eğlenceli ve spor dolu bir tatil geçirmesi için 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu, 7-12 yaş arasındaki çocuklar için 17 Ocak-2 Şubat günleri arasında 11.00-19.00 saatlerinde ücretsiz  hizmet verecek.

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, çocukların tatil döneminde hem eğlenmeleri hem de sportif aktivitelerle vakit geçirmeleri için bu imkanı sunduklarını belirterek, tüm çocukları ve ailelerini tesise davet etti.

"Spor yaparak fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyecekler"

Odabaşı, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için her zaman en iyisini sunmaya gayret ediyoruz. Onların sağlıklı, mutlu ve sosyal bireyler olarak yetişmesi bizim önceliğimizdir. Yarıyıl tatilinde çocuklarımızın aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirebilecekleri, spor yaparak fiziksel ve zihinsel gelişimlerini destekleyecekleri bu güzel etkinliği düzenlemiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle ailelerimizin de çocuklarıyla daha kaliteli zaman geçirmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz. 100. Yıl Buz Pateni ve Tırmanma Spor Salonu'muzun kapılarını çocuklarımıza ücretsiz olarak açıyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak onların mutluluğuna tanıklık etmek bizim için büyük bir motivasyon kaynağıdır. Tüm çocuklarımızı tatil boyunca sporla ve eğlenceyle dolu bu özel aktivitelere katılmaya davet ediyoruz" dedi.

Tesis, randevu sistemiyle hizmet verecek. Randevu almak isteyen aileler, '485 54 43' veya '485 53 25' numaralı telefonlardan rezervasyon yaptırabilecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi'nden Çocuklara Ücretsiz Spor İmkanı - Son Dakika

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