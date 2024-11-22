Gölbaşı Belediyesi'nden Öğrencilere Atık Toplama Yarışması - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi'nden Öğrencilere Atık Toplama Yarışması

Gölbaşı Belediyesi\'nden Öğrencilere Atık Toplama Yarışması

Gölbaşı Belediyesi, Şahin Sevin İlkokulu öğrencileri arasında düzenlediği Atık Toplama Yarışması ile çevre bilincini artırmayı hedefliyor. Dört hafta süren yarışmada öğrenciler, yüzlerce kilo atık topladı ve tüm okula hediye olarak top verildi.

22.11.2024 10:30  Güncelleme: 10:33
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(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi, Şahin Sevin İlkokulu öğrencileri arasında Atık Toplama Yarışması düzenledi. Dört hafta süren yarışma boyunca öğrenciler yüzlerce kilo atık pil, plastik ve elektronik atık topladı. Yarışma sonunda tüm okula top hediye edildi.

Gölbaşı Belediyesi, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanmasının özendirilmesi, çevre bilinci ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilere yönelik Atık Toplama Yarışması düzenledi. Gölbaşı Şahin Sevin İlkokulu'nda gerçekleşen yarışma kapsamında öğrenciler atık pil, plastik ve elektronik eşyaları dört hafta boyunca topladı. Her hafta bir sınıf birinci seçilirken, dördüncü haftanın sonunda öğrencilerin katılımı ve bilinç düzeyindeki artış nedeniyle tüm sınıflar birinci olarak ilan edildi. Yarışma sonunda tüm okula top hediye edildi.

Yarışma boyunca toplanan atıklar, Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Sıfır Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

"Çocuklarımızı bu konuda teşvik etmeye devam edeceğiz"

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, düzenlenen Atık Toplama Yarışması hakkında yaptığı açıklamada, genç nesillere çevre bilinci kazandırmanın önemine dikkat çekerek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi en büyük hedeflerimizden biri. Bu amaçla gerçekleştirdiğimiz Atık Toplama Yarışması ile geri dönüşüm bilincini öğrencilerimize aşılamaktan mutluluk duyuyoruz. Doğamızı korumanın küçük yaşlarda başlayan bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz ve çocuklarımızı bu konuda teşvik etmeye devam edeceğiz. Gölbaşı Belediyesi olarak, çevre dostu projelerle geleceğe temiz bir dünya bırakmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu etkinliğe katılarak özveriyle emek veren tüm öğrencilerimizi ve öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediyesi'nden Öğrencilere Atık Toplama Yarışması - Son Dakika

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