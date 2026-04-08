Gölbaşı Belediyesi, Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

(ANKARA)- Gölbaşı Belediyesi, Taşpınar Mahallesi'nde kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların yıl boyunca aralıksız sürdürüldüğünü belirten Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, "Amacımız sadece bugünü değil, yarını da temiz ve yaşanabilir kılmak. Bu nedenle temizlik faaliyetlerimizi belirli periyotlarla tüm mahallelerimizde sürdürüyoruz" dedi.

Gölbaşı Belediyesi, kent genelinde temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, ilçe genelinde sürdürülen temizlik seferberliği kapsamında Taşpınar Mahallesi'nde çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalarda cadde ve sokaklar tazyikli suyla yıkanarak temizlenirken, süpürme makineleriyle biriken toz ve kirler giderildi. Üfleme makineleri ve çalı süpürgeleriyle çevredeki atıklar toplanırken, yol kenarlarında biriken malzemeler araçlarla kaldırıldı.

"Sahada yoğun bir şekilde çalışıyoruz"

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, temizlik çalışmalarının yıl boyunca aralıksız sürdürüldüğünü vurgulayarak, "Gölbaşımız, doğasıyla, havasıyla ve yaşam kalitesiyle Ankara'nın en özel ilçelerinden biri. Bizler de bu güzel ilçemize yakışır bir çevre oluşturmak için ekiplerimizle sahada yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Taşpınar Mahallemizde gerçekleştirdiğimiz kapsamlı temizlik çalışması, bu anlayışımızın bir parçasıdır. Amacımız sadece bugünü değil, yarını da temiz ve yaşanabilir kılmak. Bu nedenle temizlik faaliyetlerimizi belirli periyotlarla tüm mahallelerimizde sürdürüyoruz. Temizlik sadece belediyenin değil, hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu noktada hemşehrilerimizin de çevreye duyarlı davranarak çalışmalarımıza destek vermesi bizler için çok kıymetli. Gölbaşı'nı birlikte daha temiz, daha düzenli ve daha güzel bir ilçe haline getireceğimize inanıyorum" diye konuştu.