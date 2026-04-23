Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, 23 Nisan'da Koltuğunu Yusuf Alp'e Devretti
Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, 23 Nisan'da Koltuğunu Yusuf Alp'e Devretti

23.04.2026 14:48  Güncelleme: 15:10
Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla başkanlık koltuğunu 3. sınıf öğrencisi Yusuf Alp Sarışık'a devretti. Minik başkan, çocuk oyun alanları ve sosyal etkinliklerin artırılması yönünde talimatlar verdi.

(ANKARA) - Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 23 Nisan geleneği kapsamında başkanlık koltuğunu temsili olarak Gölbaşı İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Yusuf Alp Sarışık'a devretti.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Gölbaşı Belediyesi'nde anlamlı bir program gerçekleştirildi.

Gölbaşı Belediyesi'nde başkanlık koltuğu, 3. sınıf öğrencisi Yusuf Alp Sarışık'a emanet edildi. Odabaşı tarafından kapıda karşılanan minik başkana çeşitli hediyeler takdim edilirken, Yusuf Alp Sarışık da Odabaşı'na hediye sundu.

Temsili olarak başkanlık görevini üstlenen Sarışık, belediye müdürlüklerini telefonla arayarak yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Minik başkan; çocuk oyun alanlarının artırılması, sosyal etkinliklerin çoğaltılması ve çevre düzenlemelerine önem verilmesi yönünde talimatlarda bulundu.

"Atatürk'ün emaneti Cumhuriyete sahip çıkacağız"

Yakup Odabaşı, Yusuf Alp Sarışık'ın bayramını kutlayarak, "Büyük Atatürk, 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak halk iradesinin, yani Cumhuriyetin temellerini atmıştır. Bu anlamlı günü de çocuklarımıza armağan etmiştir. Dünyada çocuklara bayram hediye eden tek liderdir. Atatürk'ün 'Küçük hanımlar, küçük beyler… Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız' sözü bizler için yol göstericidir. Bizler de bu bilinçle hareket ediyor, çocuklarımızın daha güzel bir geleceğe hazırlanması için çalışıyoruz. Bu bayramı doya doya kutlayacak, Atatürk'ün emaneti Cumhuriyete sahip çıkacağız" dedi.

Odabaşı ayrıca, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 25 Nisan'da düzenlenecek etkinliklere tüm vatandaşları davet ederek, bayram coşkusunun hep birlikte yaşanması çağrısında bulundu.

Kaynak: ANKA

