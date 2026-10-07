Gölbaşı'nda Ahilik Haftası kapsamında esnafa plaket verildi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, 2026-2027 Eğitim Öğretim Yılı Ahilik Haftası dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen programa, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi ve Büyük Birlik Partisi (BBP) Gölbaşı Belediye Meclis Üyesi ve Grup Başkan Vekili Ali İhsan Güçlü, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Alevi-Bektaşi Kültürü ve Anabilim Dalı Başkanı Fahri Maden, Çırak Eğitim ve Öğretim Vakfı Başkanı İbrahim Karakoç, Gölbaşı Karma Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fatih Taştan, Gölbaşı Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Yakup Sarıçiçek ile esnaf ve davetliler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan programda, Gölbaşı Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Nuri Car açılış konuşmasını yaptı.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Alevi-Bektaşi Kültürü ve Anabilim Dalı Başkanı Fahri Maden'in Ahilik kültürü ve geleneğine ilişkin konuşmasının ardından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

Programda, Ahilik Haftası kapsamında hazırlanan sunum ve video gösterimi katılımcılarla buluşturuldu, ardından Ahilik Andı okundu.

Etkinlik, programa katkı sağlayan esnafa plaket takdim edilmesinin ardından sona erdi.