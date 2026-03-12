Gölbaşı\'nda İstiklal Marşı Kutlaması

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.
Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu'nun katılımıyla Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Programda İnönü Ortaokulu öğrencileri şiir dinletisi sundu ve çeşitli gösteriler gerçekleştirdi.
