Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, Çocukların Karne Heyecanına Ortak Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, Çocukların Karne Heyecanına Ortak Oldu

17.01.2026 09:41  Güncelleme: 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu ve yarıyıl tatilinde düzenlenecek ücretsiz etkinliklere davet etti. 18 milyon öğrenci tatil heyecanı yaşarken, Başkan Odabaşı eğitim ve çocuklara verdiği önemi vurguladı.

(ANKARA)- Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 2025–2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla Ayşe Yakup Eskitoros İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Türkiye genelinde ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Gölbaşı'nda da karne günü, renkli görüntülere sahne olurken; Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öğrencilerin sevincine ortak oldu. Ayşe Yakup Eskitoros İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine, Kaymakam Erol Rüstemoğlu, Başkan Yakup Odabaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler katıldı. Protokol üyeleri, sınıfları gezerek, öğrencilere karnelerini teslim etti.

"Etkinliklerimize bekliyoruz"

Öğrencilere tatilde bol bol dinlenmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Başkan Odabaşı, Gölbaşı Belediyesi tarafından yarıyıl tatili boyunca düzenlenecek ücretsiz etkinliklere çocukları davet etti.

Eğitimin ve çocukların her zaman öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Odabaşı, "Çocuklarımız bir dönem boyunca büyük bir emek verdiler, çalıştılar ve gayret gösterdiler. Aldıkları notlar ne olursa olsun, her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bizler için önemli olan; çocuklarımızın mutlu, özgüvenli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesidir. Yarıyıl tatili boyunca çocuklarımızın hem eğlenebileceği hem de kendilerini geliştirebileceği ücretsiz etkinliklerimizi hayata geçiriyoruz. Spor, kültür ve eğlence dolu bu etkinliklerle çocuklarımızın tatillerini verimli geçirmelerini istiyoruz. Tüm öğrencilerimize güzel bir tatil diliyor, öğretmenlerimize ve velilerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Etkinliklerimize bekliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Yakup Odabaşı, Etkinlikler, Politika, Güncel, Tatil, Karne, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, Çocukların Karne Heyecanına Ortak Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mal varlığını TSK’ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı Mal varlığını TSK'ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı
TFF’den İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama TFF'den İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı Lüks villadaki aile faciasından geriye bu pozlar kaldı
Diyarbakır’da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar’ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek
Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü Bakanlığın servis ettiği fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü
Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener’in son hali Aylar sonra böyle görüntülendi: İşte Meral Akşener'in son hali

11:59
Mutlu son Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
Mutlu son! Manchester City, Marc Guehi transferini de bitirdi
11:03
Şara’nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
Şara'nın yayınladığı kararnamenin detayları: Kürtçe ulusal dil oldu, Nevruz Bayramı resmi tatil ilan edildi
10:58
Suriye Ordusu: Deyr Hafir’de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
Suriye Ordusu: Deyr Hafir'de kontrol sağlandı, mayın temizleme çalışması başladı
10:50
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
Bebek Otel skandalı büyüyor: Depodan çıkan kayıtlar, ünlü isimlerin uykularını kaçıracak
10:49
Atlas’ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
Atlas'ın katil zanlısının ifadesi ortaya çıktı
10:25
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı Nerede olduğu bilinmiyor
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 12:21:06. #7.11#
SON DAKİKA: Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, Çocukların Karne Heyecanına Ortak Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.