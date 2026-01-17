Gölbaşı Belediye Başkanı Odabaşı, Çocukların Karne Heyecanına Ortak Oldu

(ANKARA)- Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, 2025–2026 eğitim öğretim yılının birinci döneminin sona ermesi dolayısıyla Ayşe Yakup Eskitoros İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine katılarak öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Türkiye genelinde ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. Gölbaşı'nda da karne günü, renkli görüntülere sahne olurken; Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, öğrencilerin sevincine ortak oldu. Ayşe Yakup Eskitoros İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine, Kaymakam Erol Rüstemoğlu, Başkan Yakup Odabaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, okul yöneticileri, öğretmenler ve veliler katıldı. Protokol üyeleri, sınıfları gezerek, öğrencilere karnelerini teslim etti.

"Etkinliklerimize bekliyoruz"

Öğrencilere tatilde bol bol dinlenmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulunan Başkan Odabaşı, Gölbaşı Belediyesi tarafından yarıyıl tatili boyunca düzenlenecek ücretsiz etkinliklere çocukları davet etti.

Eğitimin ve çocukların her zaman öncelikleri arasında yer aldığını vurgulayan Odabaşı, "Çocuklarımız bir dönem boyunca büyük bir emek verdiler, çalıştılar ve gayret gösterdiler. Aldıkları notlar ne olursa olsun, her birini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bizler için önemli olan; çocuklarımızın mutlu, özgüvenli ve sağlıklı bireyler olarak yetişmesidir. Yarıyıl tatili boyunca çocuklarımızın hem eğlenebileceği hem de kendilerini geliştirebileceği ücretsiz etkinliklerimizi hayata geçiriyoruz. Spor, kültür ve eğlence dolu bu etkinliklerle çocuklarımızın tatillerini verimli geçirmelerini istiyoruz. Tüm öğrencilerimize güzel bir tatil diliyor, öğretmenlerimize ve velilerimize emekleri için teşekkür ediyorum. Etkinliklerimize bekliyoruz" diye konuştu.