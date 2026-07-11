Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde park halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şafak Mahallesi Şehit Selami Atabey Caddesi'nde park halindeki otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle yandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Son Dakika › Güncel › Gölbaşı'nda Park Halindeki Araç Alev Alev Yandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?