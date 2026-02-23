Gölbaşı'nda "Ramazan Akşamı Etkinlikleri" Başladı - Son Dakika
Gölbaşı'nda "Ramazan Akşamı Etkinlikleri" Başladı

23.02.2026 10:49  Güncelleme: 11:04
Gölbaşı Belediyesi tarafından ramazan ayının manevi atmosferini ilçe genelinde yaşatmak amacıyla düzenlenen "Ramazan Akşamı Etkinlikleri" başladı.

Gölbaşı Belediyesi tarafından hazırlanan Ramazan Akşamı Etkinlikleri'nde ramazan coşkusu bayram havasına dönüştü. Geçmişin sıcaklığını özleyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde sahnelenen fasıl dinletileri, Hacivat Karagöz gösterileri, orta oyunu, meddah anlatıları, kukla gösterileri ve köy seyirlik oyunları izleyicilerden büyük alkış aldı. Etkinlik alanında kumda kahve, çay, Osmanlı şerbeti ve Osmanlı macunu ikram edildi.

Ramazan ayı boyunca her cuma ve cumartesi günü saat 21.15'te Mehmet Akif Ersoy Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinliklerde, her yaştan vatandaş aynı çatı altında buluşuyor. Salonları dolduran katılımcılar, geleneksel ramazan eğlenceleriyle hem keyifli hem de nostalji dolu anlar yaşıyor.

Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, etkinliklere gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları söyledi:

"Gölbaşı'nda ramazan, hep birlikte daha güzel"

"Ramazan ayı; paylaşmanın, dayanışmanın ve gönüllerin bir araya gelmesinin en güzel zamanıdır. Ramazan ayının ruhunu sadece sofralarda değil, kültürümüzde ve sosyal hayatımızda da yaşatmayı önemsiyoruz. Gölbaşı Belediyesi olarak bu mübarek ayın ruhunu ilçemizin her köşesinde hissettirmek istedik. Çocuklarımızın neşeyle güldüğü, büyüklerimizin geçmiş ramazanları yad ettiği, ailelerin birlikte vakit geçirdiği bu tablo bizleri son derece mutlu ediyor. Çok şükür görüyoruz ki vatandaşlarımız etkinliklerimize yoğun ilgi gösteriyor, salonlarımız dolup taşıyor. Ramazan boyunca her cuma ve cumartesi bu güzel atmosferi yaşatmaya devam edeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi, aileleriyle birlikte Ramazan Akşamı Etkinliklerimize davet ediyorum. Gölbaşı'nda ramazan, hep birlikte daha güzel."

Ramazan ayı süresince devam edecek etkinliklere katılmak isteyen vatandaşlar, 'etkinlikler.ankaragolbasi.bel.tr' adresi üzerinden kayıt yaptırabilecek.

Kaynak: ANKA

