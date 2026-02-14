Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dün gece etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar suya gömüldü. İtfaiye ekiplerinin yollarda mahsur kalıp, araçlarının üzerine çıkan vatandaşları kurtarma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bazı vatandaşlar ise evlerinde suyun içerisinde çocuklarını sırtında taşıyarak çıkardı.
Son Dakika › Güncel › Gölbaşı'nda Sağanak: Evsiz ve Mahsur Kalanlar - Son Dakika
