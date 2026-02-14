Gölbaşı'nda Sağanak: Evsiz ve Mahsur Kalanlar

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dün gece etkili olan sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı, araçlar suya gömüldü. İtfaiye ekiplerinin yollarda mahsur kalıp, araçlarının üzerine çıkan vatandaşları kurtarma anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bazı vatandaşlar ise evlerinde suyun içerisinde çocuklarını sırtında taşıyarak çıkardı.