ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde dün gece etkili olan sağanak, sele neden oldu.
Kentte dün gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle ilçedeki dere yataklarında taşkınlar meydana geldi. Yukarıçöplü köyünde ise bir araç sel sularına kapıldı. Sel nedeniyle bazı noktalarda evlerinden çıkmayanlar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenli bölgelere götürüldü.
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Yetkililer ise yağışların devam etmesi nedeniyle sel riskinin sürdüğünü belirterek vatandaşların dere yataklarından uzak durmalarını istedi.
Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)
Son Dakika › Güncel › Gölbaşı'nda Sel Felaketi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?