Gölbaşı'nda Seyir Halindeki Kamyonette Yangın
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir kamyonette çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde seyir halindeki kamyonette çıkan yangın söndürüldü.
Ö.A yönetimindeki 16 AYH 396 plakalı kamyonet, Gölbaşı-Kahramanmaraş karayolunun Çatalağaç köyü mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle kamyonette hasar oluştu.
Kaynak: AA
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