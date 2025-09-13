Gölbaşı'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
Gölbaşı'nda Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

13.09.2025 18:54
Ankara Gölbaşı'nda otomobil ve taksinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Haymana Bulvarı'nda seyreden otomobil ile yan yoldan gelen taksi çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan H.O. ve A.C.A, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkarıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan H.O. tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, A.C.A'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kazaya karışan iki aracın yol kenarındaki tabela direğine çarparak durduğu, araçtaki bazı kişilerin kendi çabalarıyla dışarı çıktığı görüldü.

Kaynak: AA

