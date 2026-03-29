Gölcük Gölü Taştı
Gölcük Gölü Taştı

Gölcük Gölü Taştı
29.03.2026 20:09
İzmir Ödemiş'teki Gölcük Gölü sağanak yağışlar nedeniyle taştı, yollar su birikintileriyle doldu.

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü, etkili olan sağanak nedeniyle taştı.

Bozdağ'daki 1050 metre rakımlı Gölcük Mahallesi'ndeki göl, bölgede 2 gündür etkili olan sağanak sonucu su seviyesi yükselerek taştı.

Taşkın nedeniyle mahalle içerisindeki bazı yollarda su birikintileri oluştu.

Bazı araç sürücüleri, yollardaki su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerledi.

Ödemiş Belediye ekipleri göl kenarında su tahliye çalışması yaptı.

Gölcük Mahalle Muhtarı Ferit Aynalı, AA muhabirine, bölgede yağışın 2 gündür etkili olduğunu söyledi.

Göldeki su seviyesinin yükselmesi nedeniyle taştığını belirten Aynalı, "Taşkının ardından bizler de hemen gölün tahliye kapaklarını açtırdık. Ayrıca durumu Ödemiş Belediyesine bildirdik. Ekipler tüm gün su tahliye çalışması gerçekleştirdi." diye konuştu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gölcük Gölü Taştı - Son Dakika

SON DAKİKA: Gölcük Gölü Taştı - Son Dakika
