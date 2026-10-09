Gölcük koordinesindeki dolandırıcılık operasyonunda 9 şüpheliden 7\'si tutuklandı

Kocaeli merkezli iki ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçu kapsamında çalışma yürütüldü.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kocaeli ve İstanbul'daki 9 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı, 11 cep telefonu ile 12 SIM kart ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, 7'si ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.