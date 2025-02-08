Gölcük Tabiat Parkı'nda Kar Eğlencesi - Son Dakika
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Gölcük Tabiat Parkı'nda Kar Eğlencesi

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Bolu Gölcük Tabiat Parkı'nda tatilciler, şambrellerle kayarak karın tadını çıkardı.

08.02.2025 16:46
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Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu tatilinin tadını böyle çıkarttılar

Tatilcilerin kar eğlencesi

BOLU - Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen ziyaretçiler, şambrellerle kayarak tatilin tadını çıkarttı.

Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan Bolu'nun incisi olarak tabir edilen Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu tatilinde ziyaretçilerle doldu. Geçtiğimiz 3 gün boyunca aralıklarla kar yağışının etkili olduğu tabiat parkında kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Göl kıyısında bulunan rampada tabiat parkına gelen tatilciler tarafından kayak pisti oluşturuldu. Şambrellerini eline alan tatilciler, Gölcük'ün yolunu tuttu. Eğlenceleri anlar yaşayan tatilciler, şambrellerle kayarak tatilin tadını çıkarttı.

Kaynak: İHA

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