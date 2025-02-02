Güncel

Tam imzayı atacakken hiç beklemediği bir şey oldu

ABD\'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü

Gölcük Tabiat Parkı'nda sömestr yoğunluğu

BOLU - Bolu'nun incisi olarak tabir edilen Gölcük Tabiat Parkı'nda sömestr tatilinin son gününde vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin dört bir yanından her mevsim binlerce ziyaretçi ağırlayan Gölcük Tabiat Parkı'nda sömestr tatili yoğunluğu yaşanıyor. Muhteşem doğasıyla ziyaretçilerine huzur dolu ortam sunan Gölcük'te aileler göl etrafında yürüyüş yaparak, doğayla iç içe vakit geçirdi. Ziyaretçiler, Gölcük'ün sembolü olan konuk evi önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Bazı vatandaşlar ise piknik alanlarında mangal yaparak sömestr tatilinin son gününü değerlendirdi.