Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağaçtan kopan dalın düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Değirmendere Yalı Mahallesi'ndeki Çınarlık Meydanı'ndaki çınar ağacından kopan büyük dal, 3 kişinin üzerine düştü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Dalın altında sıkışan 3 kişi, itfaiye ve Gölcük Arama Kurtarma Ekibi (GESOTİM) ekiplerince kurtarıldı.
Sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Ekipler bölgeye şerit çekerek, alana girişi kapattı.
Son Dakika › Güncel › Gölcük'te Ağaç Düşmesi: 3 Yaralı - Son Dakika
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