Gölcük'te aşırı yağış Asar Deresi'nden denize kütük sürükledi, vapur seferleri aksadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Gölcük'te aşırı yağış Asar Deresi'nden denize kütük sürükledi, vapur seferleri aksadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gölcük\'te aşırı yağış Asar Deresi\'nden denize kütük sürükledi, vapur seferleri aksadı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Gölcük'te gece etkili olan aşırı yağışların ardından Asar Deresi'nden denize sürüklenen ağaç parçaları ve dallar vapur seferlerini aksattı. Sabah 08.05'te kalkan vapur, deniz yüzeyindeki kütükler ve dallar yüzünden güçlükle ilerledi; o anlar yolcularca görüntülendi.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde aşırı yağışların ardından Asar Deresi ile denize sürüklenen ağaç parçaları ve dallar vapur seferlerinde aksamalara yol açtı.

Kocaeli'de gece saatlerinden itibaren etkili olan aşırı yağışlar Gölcük'te deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi. Asar Deresi'nden denize sürüklenen çok sayıda ağaç parçası ve dal, vapur seferlerini aksattı. Sabah saat 08.05'te hareket eden vapur, deniz yüzeyindeki ağaç kütükleri ve dallar nedeniyle güçlükle ilerledi. Yolculuk sırasındaki zor anları vapurda bulunan vatandaşlar görüntüledi.

Kaynak: DHA
Hava DurumuKocaeliGölcükUlaşımGüncelYaşamÇevreSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
İstanbul’daki tarihi cami sular altında kaldı İstanbul'daki tarihi cami sular altında kaldı
Korkulan oldu Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı
Gazze’de yürekleri yakan görüntü Gazze'de yürekleri yakan görüntü
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Arda Turan Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
11:10
Dünyaya rezil olduk Herkes Fenerbahçe’nin 6-0’lık hezimetini konuşuyor
Dünyaya rezil olduk! Herkes Fenerbahçe'nin 6-0'lık hezimetini konuşuyor
10:56
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
İstanbul Valisi Davut Gül: 84 yılın en büyük yağışını aldık; selde 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
10:49
İstanbul’da okullar yarın da tatil edildi
İstanbul'da okullar yarın da tatil edildi
10:47
Fenerbahçe’de 6-0’lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
Fenerbahçe'de 6-0'lık yıkım sonrası öfke patlaması: Kulübü rezil ettin
10:45
Görüntüler korkunç Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
Görüntüler korkunç! Sel felaketinin bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı
10:24
Sarıyer Ayazağa’da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
Sarıyer Ayazağa'da sel: Araçlar sürüklendi, sokaklar göle döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 11:27:34. #7.12#
SON DAKİKA: Gölcük'te aşırı yağış Asar Deresi'nden denize kütük sürükledi, vapur seferleri aksadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei