Gölcük'te bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 sanığın yargılanması devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Gölcük'te bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 sanığın yargılanması devam ediyor

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybederken, oğlu yaralandı. Tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanıklar dinlendi ve sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verdi.

04.06.2024 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bir kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri, oğlunu da yaraladıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ö.K, kuzeni S.K, maktulün eşi, oğlu ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenilen tanık H.K, olaya ilişkin bildiklerini ve gördüklerini anlattı. Katılan avukatı Bülent Karabulut, tanık anlatımında aleyhe hususları kabul etmedi.

Sanıkların vekilleri de tanığın beyanına diyecekleri olmadığını belirterek, bu aşamada toplanmasını istedikleri delil de bulunmadığını kaydetti.

Cumhuriyet savcısı, atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu itibarıyla sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Söz verilen sanık Ö.K, olay yerine, çocuğunun ne gerekçeyle dayak yediğini öğrenmek için gittiklerini belirterek, olay çıkarma, yaralama veya öldürme amacıyla bölgeye gitmediklerini savundu.

Bıçağı kullanış şekli ve maktule vurma yerinin de bu niyetini gösterdiğini söyleyen Ö.K, "Maktul ve ailesi, vurmaktan ziyade bize olayı anlatsalardı, bu durum hasıl olmazdı." dedi.

Sanık S.K. de suçlamaları ve iddiaları kabul etmeyerek, olay yerine kavga etme maksadıyla gitmediklerini öne sürdü.

Sanık S.K'nin avukatı ise önceki celse tutuklama kararı verilmişse de bu durumunun delillerle örtüşmediğini savunarak, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Sanık Ö.K'nin avukatı maktulle müvekkili arasında öldürmeyi gerektirecek bir husumet bulunmadığını belirterek, mevcut delillere göre eylemi gerektiren suç vasfının değişebileceğini aktardı.

Sanık avukatları, müvekkilleri hakkında tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına, esasa ilişkin görüşünü bildirmek üzere dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Gölcük ilçesinde 3 Ekim 2022'de Donanma Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada Süleyman Kabadayı hayatını kaybetmiş, oğlu Ahmet Hakkı Kabadayı yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Savcısı, Kocaeli, Gölcük, Kavga, Mahkeme, Olay, Adliye, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gölcük'te bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 sanığın yargılanması devam ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:45 İliç’te toprak altında kalan 9 işçiden 1’inin daha cansız bedenine ulaşıldı İliç'te toprak altında kalan 9 işçiden 1'inin daha cansız bedenine ulaşıldı
14:36 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
14:30 Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var Özel, AYM kararları üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Yaptığın her şeyi iptal ettiler, 270 sayfa iptal var
14:08 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada 2 pilotumuzun şehit olduğu eğitim uçağının düşme anı kamerada
13:47 Anayasa Mahkemesi’nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı’nın rektör ataması anayasaya aykırı Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı
14:39 Akşener saçlarını neden sarıya boyadı İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia Akşener saçlarını neden sarıya boyadı? İşte kulislerde kulaktan kulağa yayılan iddia
14:38 Mourinho’ya rakip olacak Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor Mourinho'ya rakip olacak! Fatih Terim Süper Lig devinin başına geçiyor
14:13 Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi Başak Daşman ve Onur Altun sessiz sedasız evlendi
13:47 Tekirdağ ve Silivri’de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu Tekirdağ ve Silivri'de 300 Milyon Metreküp Doğal Gaz Rezervi Bulundu
13:32 Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi, infaz memurları müdahale etti Bahar Candan ve Seçil Erzan cezaevinde birbirine girdi, infaz memurları müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2024 15:05:58. #1.13#
SON DAKİKA: Gölcük'te bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 sanığın yargılanması devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement