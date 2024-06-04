Gölcük'te bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 2 sanığın yargılanması devam ediyor

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, bir kişiyi bıçaklayarak öldürdükleri, oğlunu da yaraladıkları gerekçesiyle tutuklanan 2 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Ö.K, kuzeni S.K, maktulün eşi, oğlu ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada dinlenilen tanık H.K, olaya ilişkin bildiklerini ve gördüklerini anlattı. Katılan avukatı Bülent Karabulut, tanık anlatımında aleyhe hususları kabul etmedi.

Sanıkların vekilleri de tanığın beyanına diyecekleri olmadığını belirterek, bu aşamada toplanmasını istedikleri delil de bulunmadığını kaydetti.

Cumhuriyet savcısı, atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu itibarıyla sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Söz verilen sanık Ö.K, olay yerine, çocuğunun ne gerekçeyle dayak yediğini öğrenmek için gittiklerini belirterek, olay çıkarma, yaralama veya öldürme amacıyla bölgeye gitmediklerini savundu.

Bıçağı kullanış şekli ve maktule vurma yerinin de bu niyetini gösterdiğini söyleyen Ö.K, "Maktul ve ailesi, vurmaktan ziyade bize olayı anlatsalardı, bu durum hasıl olmazdı." dedi.

Sanık S.K. de suçlamaları ve iddiaları kabul etmeyerek, olay yerine kavga etme maksadıyla gitmediklerini öne sürdü.

Sanık S.K'nin avukatı ise önceki celse tutuklama kararı verilmişse de bu durumunun delillerle örtüşmediğini savunarak, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

Sanık Ö.K'nin avukatı maktulle müvekkili arasında öldürmeyi gerektirecek bir husumet bulunmadığını belirterek, mevcut delillere göre eylemi gerektiren suç vasfının değişebileceğini aktardı.

Sanık avukatları, müvekkilleri hakkında tahliye talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına, esasa ilişkin görüşünü bildirmek üzere dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Gölcük ilçesinde 3 Ekim 2022'de Donanma Mahallesi'nde çıkan bıçaklı kavgada Süleyman Kabadayı hayatını kaybetmiş, oğlu Ahmet Hakkı Kabadayı yaralanmıştı.