Gölcük'te bir kişiyi öldüren şüpheli, Bursa İznik'te yakalanıp hakimlikçe tutuklandı

Gölcük'te bir kişiyi öldüren şüpheli, Bursa İznik'te yakalanıp hakimlikçe tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldüren şüpheli, Bursa'nın İznik ilçesinde yakalandıktan sonra nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Silahla vurulan 49 yaşındaki kişi, kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı.
Polis ekipleri, dün akşam saatlerinde Hisareyn Merkez Mahallesi'nde Murat Saral'ı silahla öldüren kişinin A.İ.U. olduğunu belirledi.
Zanlı, Bursa'nın İznik ilçesinde ekiplerce yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Hisareyn Merkez Mahallesi Kınalı Sokak'ta dün çıkar silahla kavgada A.İ.U. tarafından vurulan MHP'li Gölcük Belediyesi Meclis Üyesi Murat Saral (49), kaldırıldığı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA
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