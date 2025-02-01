Gölcük'te Boşanma Tartışması Kanlı Bitti - Son Dakika
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Gölcük'te Boşanma Tartışması Kanlı Bitti

Gölcük\'te Boşanma Tartışması Kanlı Bitti

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Tuğba H., boşandığı Tuncay A. tarafından cadde ortasında defalarca bıçaklandı. Olay sonrası Tuğba H. hastaneye kaldırılırken, Tuncay A. vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilip polise teslim edildi.

01.02.2025 17:01  Güncelleme: 17:03
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KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Tuğba H. (29), cadde ortasında boşandığı Tuncay A. (37) tarafından defalarca bıçaklandı. Tuğba H. hastanede tedaviye alınırken, şüpheli ise vatandaşlar tarafından etkisiz hale getirilip gelen polise teslim edildi.

Olay, saat 14.30 sıralarında Gölcük ilçesi Şirinköy Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi'nde meydana geldi. Tuncay A. ile yakın zamanda boşandığı Tuğba H. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Tuncay A., Tuğba H.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Mahalleli, müdahale edip, Tuncay A.'yı etkisiz hale getirirken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Tuğba H., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Tuğba H.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Gözaltına alınan Tuncay A., işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: DHA

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