Olay, saat 14.30 sıralarında Değirmendere Yalı Mahallesi Çınarlık Meydan'da meydana geldi. Çınar ağacının kırılan dalı, 3 kişinin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve Gölcük Arama Kurtarma (GESOTİM) ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından dalın altında sıkışan 3 kişi çıkartıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri meydanının etrafına şerit çekerek bölgeye yaya girişlerini kapattı.
Son Dakika › Güncel › Gölcük'te Çınar Ağacının Dalı 3 Kişiyi Yaraladı - Son Dakika
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