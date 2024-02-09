Gölcük'te yüksekten düşen inşaat işçisi tedavi altına alındı - Son Dakika
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Gölcük'te yüksekten düşen inşaat işçisi tedavi altına alındı

Gölcük\'te yüksekten düşen inşaat işçisi tedavi altına alındı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde Piyalepaşa Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Cihan Ç., yüksekten düşerek yaralandı. Ambulansla Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan inşaat işçisinin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

09.02.2024 20:43
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yüksekten düşerek yaralanan inşaat işçisi tedaviye alındı.

Piyalepaşa Mahallesi 610. Sokak'ta bir inşaatta çalışan Cihan Ç. yüksekten düştü.

İnşaat işçisi, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen ambulansla Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cihan Ç'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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