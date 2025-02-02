Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde üzerine inşaat kalıbı düşen işçi ağır yaralandı.
Merkez Mahallesi D-130 kara yolu mevkisindeki inşaat alanında çalışan Abdulkadir A. devrilen kalıpların altında kaldı.
Şantiyedeki diğer işçilerin çabasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Abdulkadir A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Gölcük'te İnşaat Kalıbı İşçinin Üzerine Düştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?