Gölcük'te kar yağışının tadını şambrellerle kayarak çıkardılar

BOLU - " Bolu'nun incisi" olarak tabir edilen Gölcük Tabiat Parkı'nda etkili olan kar yağışının ardından bölgeye gelen vatandaşlar karın tadını şambrellerle kayarak çıkardı.

Bolu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Bolu'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı'nda da kar yağışı etkili oldu. Satış noktalarından şambrellerini alan vatandaşlar, Gölcük Tabiat Parkı'nda kayarak kar yağışının keyfini çıkardı. Ziyarete gelen tatilciler, manzaraya karşı bol bol fotoğraf çekinerek, golf araçlarıyla göl etrafında turlama fırsatı buldu. Kar yağışının Bolu genelinde 3 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

Bursa'dan Gölcük'e gelen Umut Kurtoğlu, "Bursa'dan geliyorum, Uludağ'a çıkma fırsatı bulamamıştım. İlk defa şuan karla tanışmış oldum. Manzara harika" dedi.